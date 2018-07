Hamburg (dpa/lno) - Ein Paar ist zweimal von Beamten der Verkehrsstaffel West in Hamburg-Heimfeld mit Drogen am Steuer erwischt worden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatten der 38-jährige Mann und die 42-jährige Frau Drogen genommen und waren ohne Führerschein gefahren. Am Dienstag fielen den Polizeibeamten ein Auto mit abgelaufener Plakette auf. Bei der Überprüfung stellte die Polizei fest, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war. Der Mann gab zu, keinen Führerschein zu besitzen und hatte den Angaben zufolge Cannabis und Opiate genommen. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Als die Beamten zehn Minuten später auf die Autobahn 7 auffahren wollte, bemerkten sie erneut das Auto des Paares. Dieses Mal fuhr die 42-jährige Frau das Auto, auch sie besaß keinen Führerschein und hatte Cannabis genommen. Gegen die beiden wurden Strafverfahren eingeleitet.

Mitteilung der Polizei