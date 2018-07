Hamburg (dpa/lno) - Im Fall des getöteten einjährigen Tayler muss sich der 27 Jahre alte Stiefvater des Jungen vom 9. September an vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Ein Gerichtssprecher bestätigte am Donnerstag den Prozessauftakt, über den andere Medien zuvor berichtet hatten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, den Jungen im Dezember 2015 so heftig geschüttelt zu haben, dass er eine Woche später im Krankenhaus starb. Bisher hat der 27-Jährige die Tat nicht gestanden.

Für den Prozess sind bis zum 2. Dezember 18 Verhandlungstage angesetzt. Zeugen aus dem familiären und sozialen Umfeld des Tatverdächtigen sollen befragt werden. Zudem hört das Gericht drei medizinische Sachverständige an, die Klarheit über den genauen Zeitpunkt der tödlichen Verletzungen bringen sollen.