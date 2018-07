Hamburg (dpa/lno) - Der Opern-Klassiker "Porgy and Bess" von George Gershwin hat am Mittwochabend eine umjubelte Premiere in der Hamburger Staatsoper gefeiert. Die Sänger des New York Harlem Theatre begeisterten das Publikum mit ihrer Interpretation der Geschichte um die Liebe des Bettlers Porgy zu der leichtlebigen Bess. In den Titelpartien überzeugten Morenike Fadayomi als Bess und Kevin Short als Porgy. Evergreens wie "Summertime" oder "It Ain't Necessarily So" versetzten die Zuschauer drei Stunden lang in die Südstaaten-Atmosphäre der 1920er und -30er Jahre. Insgesamt gehören zu der Inszenierung von Baayork Lee rund 100 Mitwirkende.

