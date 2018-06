Zwickau (dpa/sn) - Fußball-Drittligist FSV Zwickau wird das DFB-Pokalspiel am Montag gegen den Bundesligisten Hamburger SV in Bestbesetzung bestreiten. "Um eine Chance gegen den HSV zu haben, können wir uns keine Experimente leisten", sagte Zwickaus Trainer Torsten Ziegner am Freitag. Für den FSV ist es das erste Spiel im neuen Stadion.

Insbesondere lobte Ziegner die Offensivqualitäten des Bundesligisten. "Wir haben die Hamburger beobachtet und sind vorbereitet. Fakt ist, dass wir großer Außenseiter sind und nur der HSV in diesem Erstrundenmatch etwas zu verlieren hat", sagte der Trainer.

FSV-Kapitän Toni Wachsmuth sieht für sein Team auf jeden Fall eine Minimalchance, die nächste Runde zu erreichen. "Wir dürfen keine einfachen Fehler machen und müssen in jeder Situation hellwach sein", sagte er.