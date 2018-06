Hamburg (dpa) - HSV-Vereinschef Dietmar Beiersdorfer will sich auf seiner kurzen Arbeitsreise nach Brasilien am Samstag das olympische Fußball-Finale zwischen Deutschland und Brasilien (22.30 Uhr MESZ) live im Maracanã in Rio de Janeiro anschauen und dann am Sonntag zurück nach Hamburg fliegen. HSV-Medienchef Jörn Wolf bestätigte entsprechende Medienberichte - und auch, dass Beiersdorfer in seiner Funktion als Sportchef dort Spieler beobachte. Der 52-Jährige ist seit Mittwoch in Rio und hatte sich schon Brasiliens Halbfinale gegen Honduras (6:0) angesehen. "Der ein oder andere interessante Spieler ist dabei", wurde er dazu in der "Bild" zitiert.

Der HSV soll vor allem Interesse an den vielseitigen Defensivspielern Walace (21/Gremio Porto Alegre) und Rodrigo Caio (23/FC Sao Paolo) haben. Im olympischen Endspiel gegen Deutschland kann Beiersdorfer zugleich auf deutscher Seite Matthias Ginter von Borussia Dortmund beobachten, an dem der Hamburger SV seit Wochen Interesse hat und der ein starkes Turnier spielt. Die Chancen, den 22-Jährigen zu bekommen, gelten aber als gering. Die Transferperiode endet am 31. August.

Zwischen seinen Fußballterminen hatte Beierdorfer den Olympiasieg des HSV-Beachvolleyball-Duos Laura Ludwig/Kira Walkenhorst von der Tribüne aus verfolgt. Geschminkt mit zwei deutschen Fahnen auf den Wangen hatte er mitgefiebert und anschließend über die beiden Olympiasiegerinnen geschwärmt: "Deutschland, Hamburg und der HSV können sehr stolz auf sie sein."