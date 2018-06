Hamburg (dpa/lno) - Mit einem Dolch hat ein 50-jähriger Mann am Donnerstag in Hamburg-Bramfeld drei Menschen in einem Handyladen bedroht. Wie die Polizei am Freitag berichtete, bedrohte er den 22 Jahre alten Ladenbesitzer und zwei weitere 21-jährige Männer. Motiv sei eine nicht richtig funktionierende Guthabenkarte gewesen, die der 50-Jährige in dem Laden gekauft habe, hieß es. Die drei Männer zogen sich in den hinteren Ladenbereich zurück, schlossen sich in einen Raum ein und bewaffneten sich mit einem Hammer und einer Dachlatte.

Um die Flucht des Angreifers zu verhindern, ging einer der bedrohten Männer durch den Hintereingang und versuchte Ladentür an der Straße zuzuhalten. Als der 50-Jährige ihn mit dem Dolch attackieren wollte, schlug ein anderer der Männer mit der Dachlatte auf den Kopf des Täters. Der Schlag haben bei dem 50-Jährigen keine Wirkung gezeigt, so dass er ungehindert weiter die Anwesenden bedrohte. Bei der Festnahme habe sich der Tatverdächtige aggressiv verhalten. Die Beamten setzten Pfefferspray ein.

Mitteilung der Polizei