Hamburg (dpa/lno) - Drei Männer haben einen Supermarkt in Hamburg-Eimsbüttel überfallen, drei Angestellte gefesselt und etwa 1000 Euro Bargeld erbeutet. Wie die Polizei am Freitag berichtete, betraten die Männer am Vortag getrennt voneinander den Supermarkt. Zwei Männer nahmen jeweils einen Einkaufskorb und legten in diesen Lebensmittel hinein. Während ein Täter den Einkauf bezahlte, bedrohte ein Mittäter einen 26-jährigen Angestellten mit einem Messer und drängte ihn ins Marktleiterbüro. Währenddessen zwang ein anderer Täter die 27-jährige Kassiererin ins Büro. Der dritte Täter hielt sich im hinteren Bereich des Marktes auf und betrat das Büro, in dem sich eine weitere 40-jährige Angestellte aufhielt. Die drei Personen wurden von den Tätern gefesselt. Einer der Täter holte eine Schusswaffe hervor. Die drei Männer nahmen circa 1000 Euro aus dem Tresor und konnten entkommen. Die Supermarktangestellten lösten einen Alarm aus und wurden von der Polizei befreit. Die beiden Frauen kamen ins Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei