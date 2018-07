Hamburg (dpa) - Im Hamburger Stadtteil Barmbek ist ein Bordell ausgebrannt. Das Feuer in dem Etablissement sei am Montagnachmittag ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Vermutlich habe es zuerst in der darunterliegenden Autowerkstatt gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt. Zum Sachschaden konnte der Feuerwehrsprecher zunächst nichts sagen.