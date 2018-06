Darmstadt (dpa/lno) - Der ehemalige HSV-Profi Änis Ben-Hatira wird künftig für Darmstadt 98 spielen. Der offensive Mittelfeldakteur unterschrieb am Montag einen Vertrag mit unbekannter Laufzeit bei den "Lilien", teilte der Fußball-Bundesligist mit. Ben-Hatira absolvierte in der vergangenen Saison nach seinem Rauswurf bei Hertha BSC neun Bundesliga- und zwei Relegations-Spiele für Frankfurt, erhielt dort aber keinen neuen Vertrag. Von 2007 bis 2011 hatte der 28-Jährige für den Hamburger SV gespielt und in 29 Punktspielen drei Tore erzielt.

Mitteilung der Lilien