Hamburg (dpa/lno) - Drei Tage nach dem 3:0-Pokalsieg beim VfB Lübeck hat Fußball-Zweitligist FC St. Pauli die Vorbereitung auf das Match bei Dynamo Dresden aufgenommen. Coach Ewald Lienen ließ seine Profis am Montag Passübungen und Spielformen auf dem Kleinfeld absolvieren, teilte der Kiezclub dazu via Twitter mit. Am Mannschaftstraining nicht teilnehmen konnten der verletzte Abwehrchef Lasse Sobiech (Muskelfaserriss) sowie Torwart Robin Himmelmann und Linksverteidiger Daniel Buballa (beide muskuläre Probleme). Lienen hofft allerdings, dass er das angeschlagene Duo am Sonntag in Dresden einsetzen kann.

Mitteilung FC St. Pauli via Twitter