Hamburg (dpa/lno) - Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzungen hat die Polizei in Hamburg-Harvestehude eine Gruppe von sieben Jugendlichen zwischen 15 und 19 Jahren festgenommen. Ein 30-jähriger Mann war zunächst in der Nacht zu Samstag in einem Park von der Gruppe aggressiv attackiert worden, wie die Polizei erst am Montag mitteilte. Als das Opfer mit seinen Begleiterinnen floh, habe ein 19-Jähriger den 30-Jährigen noch mit einem Grill am Kopf verletzt. Kurze Zeit später soll dieselbe Gruppe einen 49-jährigen Mann ebenfalls geschlagen und gegen den Kopf getreten haben. Die Polizei nahm die sieben jungen Leute fest. Beide Opfer kamen in ein Krankenhaus.

