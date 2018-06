Hamburg/Wiesbaden (dpa/lno) - Norwegian Cruise Line fährt im kommenden Jahr deutlich seltener ab Hamburg als ursprünglich geplant. Im Januar hatte die US-Reederei gemeldet, dass es zwischen Mai und Oktober 2017 insgesamt 19 Abfahrten mit der "Norwegian Jade" geben soll. Jetzt wurde die Zahl auf 6 im Juni und Juli reduziert - 3 davon Richtung norwegische Fjorde, 2 zum Nordkap und 1 nach Norwegen, Island und Großbritannien. Daneben ist ein Aufenthalt bei den Hamburg Cruise Days am 9. September vorgesehen. Die anderen Fahrten der "Norwegian Jade" starten dann in Southampton.

Nach Angaben der Reederei ist einer der Gründe, dass man statt der geplanten Sieben-Tage-Routen längere Fahrten ins Programm genommen habe, was die Zahl der Abfahrten reduziere. Anstatt Zustiege sowohl in Hamburg als auch Southampton zu ermöglichen, konzentriere man sich nun auf die jeweiligen Märkte und habe die Zahl der Abfahrten pro Zustiegshafen verringert. In Medienberichten heißt es jedoch auch, dass die Nachfrage nach Fahrten ab Hamburg deutlich geringer gewesen sei als gedacht.