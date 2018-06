Hamburg (dpa/lno) - Daniel Buballa ist am Dienstag ins Teamtraining des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli zurückgekehrt. Der Linksverteidiger, der am Vortag wegen muskulärer Probleme noch pausiert hatte, habe große Teile der Einheit mit absolviert, teilte der Kiezclub dazu mit. Dagegen arbeiteten Abwehrchef Lasse Sobiech (Muskelfaserriss) und Torwart Robin Himmelmann (muskuläre Probleme) erneut individuell. Trainer Ewald Lienen hofft allerdings, dass der Stammkeeper bis zum Spiel am Sonntag bei Dynamo Dresden fit wird.

Das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld am 10. September (13.00 Uhr) gegen Arminia Bielefeld ist bereist ausverkauft. "Es gibt es keine Karten mehr", gab der FC St. Pauli am Dienstag dazu bekannt. Für das darauffolgende Heimspiel am 22. September (20.15 Uhr) am Millerntor gegen 1860 München sind hingegen noch Sitzplatzkarten zu haben.

Mitteilung FC St. Pauli

