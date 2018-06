Hamburg (dpa/lno) - Sie waren von der Besatzung eines Rettungswagens in die Wohnung eines kollabierten 32-jährigen gerufen worden. Kaum in der Wohnung in Hamburg-Hamm angekommen, entdeckten die Beamten dann 2,8 Kilogramm Marihuana und 76 Ecstasy-Tabletten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 32-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln.

PM