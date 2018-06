Zwickau (dpa/sn) - Nach dem DFB-Pokalspiel zwischen Drittligist FSV Zwickau und dem Hamburger Sportverein (0:1) ist es am Montagabend in einer Gaststätte am Zwickauer Hauptmarkt zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Dienstag mitteilte, gerieten etwa 20 Personen in handfesten Streit. Ein 36 Jahre alter Mann wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zum Hergang der Auseinandersetzung seien noch nicht abgeschlossen, hieß es.