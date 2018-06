Hamburg (dpa/lno) - Ausbildung oder Studium? Kind oder Karriere? Oder am liebsten beides? Jeden Tag sind wir mit etlichen Entscheidungen konfrontiert und die Vielfalt an Optionen und Alternativen nimmt stetig zu. Die interaktive Ausstellung "Entscheiden" im Museum der Arbeit will die Besucher von Freitag an bis zum 29. Januar einladen, über ihr persönliches Entscheidungsverhalten nachzudenken. In der Schau sprechen Jugendliche über ihre erste Berufswahl, Bürger debattieren über ihren politischen Entscheidungsspielraum und Paare erzählen, was sie in unverbindlichen Zeiten zusammenhält, teilte das Museum am Mittwoch mit.

Prominente Entscheidungsträger wie Schiedsrichter Urs Meier oder Chefredakteur Giovanni di Lorenzo berichten über ihren persönlichen Umgang mit Risiko, Intuition und Fehlentscheidungen. An Teststationen können die Besucher ihr eigenes Entscheidungsverhalten feststellen und am Ende der Ausstellung erhalten sie eine Quittung mit persönlichen Tipps - damit die nächste Entscheidung vielleicht schon etwas leichter fällt. Die Ausstellung ist eine Produktion des Stapferhaus Lenzburg und seit Oktober 2014 auf Deutschlandtournee. Sie spricht alle Altersgruppen an, ist aber besonders für Jugendliche ab 12 Jahren geeignet.

Museum der Arbeit