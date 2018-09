Hamburg (dpa/lno) - Lothar Matthäus traut dem HSV in der anstehenden Bundesliga-Saison die Rückkehr auf die internationale Fußball-Bühne zu. "Ich sage: Die Seuchenzeit beim Hamburger SV ist endlich vorbei! Bruno Labbadia darf darum Europa als Ziel ausgeben", schrieb Rekord-Nationalspieler Matthäus in seiner Experten-Kolumne für das Magazin "Sport Bild" (Mittwoch). Hinter seinem Meistertipp FC Bayern München sowie den Champions-League-Anwärtern Dortmund, Leverkusen, Gladbach und Schalke räumte der Weltmeister von 1990 neben Wolfsburg und Köln auch dem HSV Chancen auf die Europapokal-Einnahme ein.

Als Basis für den sportlichen Aufwärtstrend beim Tabellenzehnten der Saison 2015/16 sieht Matthäus zum einen die Konstanz auf dem Trainerposten. Nachdem dort in der Vergangenheit ständige Wechsel vorgenommen wurden, ist Labbadia nun schon seit dem 15. April 2015 im Amt. "Ähnlich wie in Köln hat die neue Ruhe im Club den Traditionsverein wieder in die Spur gebracht", urteilte Matthäus.

Zum anderen glaubt der 150-malige Nationalspieler, dass sich der HSV in der Offensive gut verstärkt hat. Durch die Neuzugänge Bobby Wood und Filip Kostic habe Labbadia "endlich die Geschwindigkeit im Kader", die in der vergangenen Spielzeit noch gefehlt habe.

