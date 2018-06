Berlin/Hamburg (dpa) - Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hat den verstorbenen Hamburger Ex-Bürgermeister Henning Voscherau als "besonnenen Streiter für sozialen Ausgleich" gewürdigt. Voscheraus Einsatz habe immer dem Gemeinwohl gegolten, erklärte Gabriel am Mittwoch. Mit ihm verliere Hamburg einen ehemaligen Bürgermeister, der für seine Stadt gelebt habe. "Er hat sein politisches Wirken seiner Heimatstadt gewidmet, seine Tugenden, sein Fleiß und seine auf das Detail bedachte Arbeitsweise haben zum heutigen Wohlstand und der Modernität Hamburgs entscheidend beigetragen", so Gabriel weiter. Nach Angaben des Hamburger Senats war Voscherau in der Nacht auf Mittwoch im Alter von 75 Jahren an den Folgen eines Hirntumors gestorben.