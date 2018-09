Berlin (dpa) - Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat seinen gestorbenen SPD-Parteifreund Henning Voscherau als Mann "mit festen Überzeugungen und klaren Werten" gewürdigt. Hamburgs früherer Bürgermeister sei politischer Mitstreiter, Wegbegleiter und Freund gewesen, sagte Steinmeier nach Angaben des Auswärtigen Amtes am Mittwoch. "In bewegten Zeiten erkannte er scharfsinnig die großen Chancen und Möglichkeiten, die sich aus dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem Ende des Kalten Krieges ergaben, und wusste sie zum Wohle Hamburgs zu nutzen." Voscheraus Stimme sei weit über die Grenzen seiner Heimatstadt gehört worden. "Sie wird uns fehlen", so Steinmeier. Der frühere Bürgermeister der Hansestadt war nach Angaben des Hamburger Senats in der Nacht auf Mittwoch im Alter von 75 Jahren an den Folgen eines Hirntumors gestorben.