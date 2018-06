Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Motorradunfall in Hamburg-Schnelsen ist ein 50-jähriger Fahrer am Mittwochabend getötet worden. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, saß sein 12-jähriger Sohn auf dem Beifahrersitz und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Informationen stieß der Motorradfahrer mit dem Auto einer 29-jährigen Frau zusammen, als diese aus einer Einfahrt fuhr. Das Motorrad geriet ins Schlingern und kam in den Gegenverkehr. Der 50-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle, die 29-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

