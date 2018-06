Talkau (dpa/lno) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 24 bei Talkau (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind zwei Autofahrer verletzt worden. Zwei Autos prallten aus zunächst ungeklärter Ursache am Dienstagabend zwischen den Anschlussstellen Talkau und Schwarzenbek in Richtung Hamburg zusammen und kamen dann von der Fahrbahn ab, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Eine Frau sei dabei schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog sie in eine Klinik. Ein weiterer Autofahrer erlitt ebenfalls Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die A24 war für kurze Zeit in beide Richtungen vollgesperrt. Die Sperrung in Fahrtrichtung Hamburg dauerte rund dreieinhalb Stunden.