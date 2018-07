Hamburg (dpa/lno) - Zwei Menschen sind bei einem Autounfall in Hamburg-Billbrook getötet worden. Ihr Wagen fuhr am Mittwochabend gegen einen Baum, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Zwei weitere Insassen - zwei Männer - erlitten den Angaben zufolge lebensgefährliche Verletzungen. Zum Unfallhergang und der Identität der Getöteten konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen. Die vier Insassen seien im Fahrzeug eingeklemmt worden, zwei von ihnen seien noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen erlegen.