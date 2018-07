Hamburg (dpa/lno) - Die HSH Nordbank bereitet sich auf ihren Verkauf vor. Vorstandschef Stefan Ermisch ist nach eigenem Bekunden dabei, die Kapitalausstattung zu verbessern, die Refinanzierung abzusichern und die Effizienz zu steigern. Ob sich daraus schon für das erste Halbjahr 2016 Veränderungen ergeben haben, wird an den Geschäftszahlen für diesen Zeitraum abzulesen sein. Sie werden heute in Hamburg veröffentlicht. Die EU-Kommission hatte in diesem Jahr endgültig eine Erhöhung der Ländergarantien für die Landesbank für Hamburg und Schleswig-Holstein auf zehn Milliarden Euro genehmigt, im Gegenzug aber den Verkauf des Instituts bis 2018 durchgesetzt. Der Verkaufsprozess beginnt aber erst wenn die Geschäftszahlen für das Gesamtjahr 2016 vorliegen.

