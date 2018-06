Hamburg (dpa/lno) - Zwei unbekannte Männer haben am Donnerstagabend einen Supermarkt in Hamburg-Billstedt überfallen. Wie die Polizei berichtete, stellten sich beide Täter an der Kasse an und legten ihre Waren auf das Laufband. Als eine 20-jährige Angestellte die Kasse öffnete, gab ihr einer der Männer einen Kinnhaken und griff dann in die Kasse. Die Täter erbeuteten einen kleinen Geldbetrag und flüchteten aus dem Supermarkt. Eine Fahndung der Täter blieb zunächst erfolglos.

