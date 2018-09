Hamburg (dpa/lno) - Die Stadt Hamburg wird am 9. September in einer offiziellen Trauerfeier Abschied vom ehemaligen Bürgermeister Henning Voscherau (SPD) nehmen. Die gemeinsam mit der Familie des Gestorbenen ausgerichtete Feier soll am Vormittag um 11.00 Uhr beginnen, der Ort sei noch nicht klar, hieß es am Freitag von der Senatskanzlei. Voscherau war in der Nacht zum Mittwoch im Alter von 75 Jahren an den Folgen eines Hirntumors gestorben. Der SPD-Politiker hatte von 1988 bis 1997 an der Spitze Hamburgs gestanden.