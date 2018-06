Hamburg (dpa/lno) - Der VfB Lübeck bleibt in der Fußball-Regionalliga Nord bestes Team aus Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Hansestädter mussten beim 1:1 im Heimspiel gegen Drochtersen/Assel den ersten Gegentreffer der Saison hinnehmen. Maurice Maletzki rettete mit seinem Ausgleichstreffer den dritten Platz für den VfB. Der SV Meppen bleibt nach dem fünften Sieg im fünften Spiel Tabellenführer.

Die U21-Mannschaft des Hamburger SV feierte den ersten Auswärtssieg. Das Team von Trainer Dirk Kunert deklassierte Schlusslicht Eintracht Braunschweig II durch Tore von Törles Knöll, Adel Daouri (je 2) und Finn Porath mit 5:1. Der punktgleiche FC St.Pauli II erkämpfte sich gegen Meister VfL Wolfsburg II ein 2:2. Jan-Marc Schneider glich mit zwei Toren den zweimaligen Rückstand aus.

Im Duell der Aufsteiger kassierte der SV Eichede eine 2:5-Niederlage bei Lupo Martini Wolfsburg. Yannick Petzschke und Lucas Lohmann glichen noch vor der Pause die Führung der zuvor punktlosen Niedersachsen aus. Am Ende mussten sich die Stormarner, die nach dem Platzverweis für Petrik Krajinovic in den letzten zehn Minuten in Unterzahl spielten, aber erstmals auswärts geschlagen geben.

Gegen Vizemeister VfB Oldenburg feierte der Vorjahres-Dritte ETSV Weiche Flensburg mit 3:1 den ersten Heimsieg, der zum Sprung auf Rang neun führte. Rene Guder traf zweimal, Patrick Thomsen erzielte das dritte Tor in der Nachspielzeit . Eintracht Norderstedt kassierte beim bis dato sieglosen BSV Rehden eine 0:2-Niederlage.

