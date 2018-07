Hamburg (dpa/lno) - Der "Steinerne Orientteppich" auf der Wilhelminen-Brücke in der Hafencity erstrahlt in neuem Glanz. Zwei Wochen lang hat der Bildhauer Frank Raendchen zusammen mit ehrenamtlichen Helfern das 27 Meter lange Kunstwerk restauriert und Farben und Muster aufgefrischt, teilte die Körber-Stiftung mit. Der Teppich "liegt" direkt vor dem Sitz der Stiftung am Kehrwieder, die auch die Kosten übernommen hat. Der "Steinerne Orientteppich" soll an die Speicherstadt als größten Handelsumschlagplatz für orientalische Teppiche erinnern. Bald werden die Besucher der Hamburger Elbphilharmonie auf dem Weg zum Konzerthaus über ihn flanieren.