Offenbach/Hamburg (dpa/lno) - Der Sommer in Hamburg war zwar durchschnittlich wärmer, aber regenreicher und sonnenärmer als in anderen Bundesländern. Laut Deutschem Wetterdienst vom Dienstag lag die Durchschnittstemperatur in der Hansestadt bei 17,9 Grad und damit sogar etwas über dem bundesweiten Durchschnitt der Jahreszeit (17,8 Grad). Das langjährige Hamburger Mittel liegt bei 16,5 Grad.

In der Elbestadt Hamburg gingen im Sommer durchschnittlich knapp 265 Liter Regen pro Quadratmeter nieder (langjähriges Mittel 218 Liter). An Sonnenstunden wurden rund um den Hafen weniger als 565 Sonnenstunden gezählt und damit über 6 Prozent weniger als im Bundesschnitt.

Digitale Pressemitteilung