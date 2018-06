Hamburg (dpa) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV steht kurz vor der Verpflichtung des brasilianischen Olympiasiegers Douglas Santos. "Wir sind in guten Gesprächen", bestätigte am Mittwoch ein Sprecher der Norddeutschen. Mit Atlético Mineiro soll sich der HSV einig sein, die Ablösesumme liegt nach Medienangaben zwischen sieben und zehn Millionen Euro. Douglas Santos muss den obligatorischen Medizin-Check bestehen, bevor der 22 Jahre alte Linksverteidiger im Anschluss im Volksparkstadion einen mehrjährigen Vertrag unterschreiben soll.

Der Brasilianer verfügt bereits über Erfahrungen in Europa. Er spielte in der spanischen Liga bei Granada und in Italien bei Udinese. Zum Testspiel am Abend gegen Verbandsligist Strand 08 nach Timmendorf soll er nicht mitreisen.

