Hamburg (dpa/lno) - Auf die Autofahrer in Hamburg kommen zum Wochenende neue Behinderungen durch Baustellen hinzu. Wer Hamburg auf der A7 von Süden nach Norden durchqueren will, werde von der Anschlussstelle Heimfeld bis Volkspark nur auf zwei Spuren mit Tempo 60 fahren können, teilte die Verkehrsbehörde am Donnerstag mit. Die Fahrbahn müsse auf der Strecke saniert werden, auch in Vorbereitung der geplanten Verbreiterung um zwei Spuren südlich des Elbtunnels und des geplanten Lärmschutzdeckels in Altona.

Der Bau der beiden Deckel weiter nördlich in Stellingen und Schnelsen schreitet voran: Am Wochenende vom 9. bis 12. September soll die A7 in dem Bereich voll gesperrt werden, weil zwei Brücken abgerissen werden müssen. Verkehrssenator Frank Horch (parteilos) bat die Autofahrer um Verständnis: "Es sind herausragende bauliche Maßnahmen, die gewisse Einschränkungen erforderlich machen."

