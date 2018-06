Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Huskies können am letzten Spieltag der Gruppe Nord der German Football League noch entscheidend in den Kampf um die Playoff-Plätze der Konkurrenz eingreifen. So müssen die Dresden Monarchs am Samstag im Stadion Hammer Park (17.00 Uhr) bei den Hanseaten gewinnen und zugleich auf eine Niederlage der Berlin Rebels in Braunschweig hoffen, um noch Zweiter zu werden und damit im Viertelfinale Heimrecht genießen zu können.

Die Huskies hatten das Spiel in der Hinrunde mit 17:55 verloren. Zudem haben sich die Dresdner seitdem mit vier starken Spielern verstärkt. "Das ist schon ein starkes Aufgebot, aber wir werden uns natürlich nicht kampflos geschlagen geben. Wir müssen sehen, dass wir so wenig Fehler wie möglich machen, gut tackeln, keine Ballverluste produzieren oder Interceptions werfen. Dann haben wir eine Chance gegen Dresden", sagte Sportdirektor Patrick Esume. Die Hamburger selbst haben keine Möglichkeit mehr, einen Playoff-Rang zu erreichen, können andererseits aber auch nicht mehr absteigen.

