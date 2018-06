Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat den 17-jährigen Schweizer Vasilije Janjicic verpflichtet. Der U19-Nationalspieler mit serbischen Wurzeln kommt vom Schweizer Zweitliga-Club FC Zürich und erhält einen Vertrag bis 2020. Der 1,80 Meter große Mittelfeldspieler wird in der U21 von Trainer Dirk Kunert zum Einsatz kommen, teilten die Norddeutschen am Freitag mit. Der Wechsel fand noch innerhalb der am vergangenen Mittwoch abgelaufenen Transferfrist statt.

Bislang absolvierte das Nachwuchstalent 27 Spiele für die U21 des Schweizer Zweitligisten und erzielte dabei zwei Tore, zudem kam der 17-Jährige bereits einmal für die Profimannschaft zum Einsatz. Janicic wird voraussichtlich in der kommenden Woche zur U21 des HSV stoßen, da er sich noch auf Länderspielreise mit der schweizerischen U19-Nationalmannschaft befindet.

Artikel auf Homepage HSV