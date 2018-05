Hamburg (dpa/lno) - Jeder zweite Neugeborene des Jahrgangs 2016 wird über 100 Jahre alt werden, sagt der Hamburger Zukunftsforscher Horst W. Opaschowski. Er geht in einem neuen Buch auf die damit verbundenen Herausforderungen für jeden Einzelnen und die Gesellschaft ein. Seine Fragen lauten: Wie kann ein langes Leben auch ein "gutes Leben" werden, materiell, geistig und sozial? Wie bereiten Eltern ihre Kinder auf die höhere Lebenserwartung vor? Was kommt nach Beruf und Familie? Opaschowski hat dazu eine repräsentative Umfrage machen lassen, deren Ergebnisse er zusammen mit seinem neuen Buch "Das Abraham-Prinzip" heute in Hamburg vorstellen will.