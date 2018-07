Kiel/Hamburg (dpa/lno) - Im Schiffbau liegt Schleswig-Holstein bei Umsatz und Beschäftigten klar vor Hamburg. Seit 2008 machten die 21 Schiffbau- und Schiffreparaturbetriebe (mit mehr als 20 Beschäftigten) in Schleswig-Holstein bis 2015 einen Umsatz von 10,5 Milliarden Euro, wie das Statistikamt Nord am Freitag in Kiel mitteilte. Die Hamburger Betriebe - ihre Zahl ging in dem Zeitraum um einen auf zehn zurück - kamen auf 4,8 Milliarden Euro Umsatz. In Hamburg schrumpfte die Zahl der Beschäftigten von 2829 auf 1540, dagegen stieg sie im nördlichsten Bundesland von 5147 auf 5385.

"Die aktuellen Zahlen zeigen, dass der Schiffbau in Schleswig-Holstein durch Innovation und Spezialisierung gut durch die schweren Jahre hindurchgekommen ist und sich Perspektiven für die Zukunft erarbeitet hat", sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) in Kiel. Dafür sprächen auch die Beschäftigtenzahlen, die sich seit 2012 wieder positiv entwickelten. Die Industrie im Norden sei innovativ und modern. "Deshalb wollen wir sie mit unserem "Bündnis für Industrie" weiter stärken." Der Schiffbau sei der industrielle Kern der maritimen Wirtschaft.

Der jährliche Umsatz schwankt laut Statistikamt stark - bedingt durch die Abwicklung von größeren Aufträgen insbesondere im Marineschiffbau oder bei der Ablieferung von Megajachten. Im Jahresdurchschnitt lag der Gesamtumsatz in beiden Bundesländern bei 1,9 Milliarden Euro - davon entfielen auf Hamburg 600 Millionen Euro und auf Schleswig-Holstein 1,3 Milliarden Euro durchschnittlich pro Jahr.

Die Exportquote variiert ebenfalls erheblich - von minimal 25 Prozent (2015) bis zu maximal 70 Prozent (2009). Das Jahresmittel lag bei 57 Prozent, also mehr als der Hälfte des Gesamtumsatzes.

Das Statistikamt veröffentlichte seine Zahlen anlässlich der Messe für Schiffbau, Maschinen und Meerestechnik (SMM), die von Dienstag bis Freitag (6. bis 9.9.) in den Hamburger Messehallen stattfindet.

Meyer wird die weltweit führende Messe der maritimen Industrie am Donnerstag (8. September) besuchen, um mit Unternehmen aus Schleswig-Holstein Gespräche zu führen und für den Industriestandort Schleswig-Holstein zu werben. Wichtig sei auch, so Meyer, die industriellen Stärken des gesamten norddeutschen Raumes gerade im Bereich der maritimen Wirtschaft dem internationalen Fachpublikum noch besser zu verdeutlichen.

Pressemitteilung des Statistikamtes Nord

Pressemitteilung des Wirtschaftsministeriums Schleswig-Holstein