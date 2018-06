Hamburg (dpa/lno) - Zivilfahnder haben am Wochenende in Hamburg acht mutmaßliche Taschendiebe festgenommen. Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren hätten sich am frühen Samstagmorgen in einer S-Bahn der Linie S1 in Höhe Ohlsdorf neben schlafende Reisende gesetzt, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Als sie aus der Bahn flüchten wollten, fanden die Beamten hochwertige Handys bei ihnen. Der 17-Jährige sei noch für weitere Diebstähle verantwortlich.

Zwei andere Jugendliche im Alter von 16 und 19 Jahren versuchten, schlafende Reisende am Hauptbahnhof zu bestehlen, und wurden ebenfalls erwischt. Einen 37-Jährigen schnappten die Fahnder auf St. Pauli, als er einer Frau das Portemonnaie aus dem Rucksack nahm. Drei weitere Männer im Alter von 21, 28 und 33 Jahren stellten die Polizisten auf frischer Tat im Eingangsbereich eines Hotels an der Reeperbahn.

