Neumünster (dpa/lno) - Im Zeichen voller Auftragsbücher der Baubranche startet die 61. Nordbau an diesem Mittwoch in Neumünster. "Die Lage im schleswig-holsteinischen Baugewerbe ist auch im Bundesvergleich gut", sagte Georg Schareck, Hauptgeschäftsführer des Baugewerbeverbandes, am Montag anlässlich von Nordeuropas größter Kompaktmesse des Bauen. Allerdings seien die Umsatzrenditen nicht gut. Laut Statistikamt Nord nahm die Zahl der Betriebe Stand Juni 2016 im Bauhauptgewerbe um 175 auf 3245 in Hamburg und Schleswig-Holstein zu - im Vergleich zum Juni des Vorjahres. Die Zahl der Beschäftigten stieg um fünf Prozent auf rund 33 400. Die vor 60 Jahren 1956 gegründete Nordbau ist zum 15. Mal in Folge ausgebucht. 848 Aussteller aus 15 Ländern präsentieren ihre Dienstleistungen und Produkte. Erwartet werden bis Sonntag rund 60 000 Besucher.