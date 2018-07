Hamburg (dpa/lno) - Im Hamburger Nordwesten wird intensiv an der Verbreiterung der A7 auf acht Spuren gebaut - ganz ohne Proteste von Anwohnern. Durch den Bau von zwei Lärmschutztunneln in Stellingen und Schnelsen - ein dritter ist in Altona geplant - gehören sie zu den Gewinnern des Milliardenprojektes. Nach bald zweijährigen Vorarbeiten haben nun die ersten 15 Meter Autobahn ein "Dach" bekommen. Wenn der Deckel Ende 2018 fertiggestellt ist, soll die viel befahrene Autobahn auf gut 560 Metern durch den Tunnel führen. Weiter südlich in Stellingen soll der Lärmschutztunnel fast 900 Meter lang sein, der in Altona sogar 2300 Meter. Die Verkehrsbehörde spricht von einem europaweit zukunftsweisenden Lärmschutzprojekt. Das erste Deckelement auf der Westseite der Autobahn in Schnelsen will Senator Frank Horch (parteilos) heute in Augenschein nehmen.

