Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Wasserballspielerin Lynn Krukenberg ist für die U19-Europameisterschaft in Den Haag nominiert worden. Die 18-Jährige spielt für den Bundesligisten Eimsbütteler TV. Trainer Milos Seculic benannte 13 Spielerinnnen aus fünf Erstligavereinen. Die EM findet vom 10. bis 18. September statt. Das Team von Trainer Milos Seculic reist am Donnerstag in die Niederlande. Im ersten Spiel am Sonntag treffen die DSV-Spielerinnen auf die Türkei. Der mehrmalige Europameister Griechenland (13.9.) und Israel (14.09.) sind die weiteren Gegner in der Gruppenphase.

