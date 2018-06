Hamburg (dpa/lno) - Die Zahl der Verurteilungen in Strafprozessen ist im vergangenen Jahr in Hamburg um zwölf Prozent gesunken. Die Strafgerichte der Hansestadt verurteilten genau 16 043 Angeklagte, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. Die Zahl der schuldig gesprochenen Jugendlichen verringerte sich zwischen 2014 und 2015 sogar um fast 18 Prozent. Gegen Ausländer wurden knapp fünf Prozent weniger Urteile gesprochen, bei schuldig gesprochenen Deutschen betrug der Rückgang etwas mehr als 16 Prozent. Der Anteil der verurteilten Personen ohne deutschen Pass lag den Angaben zufolge bei fast 40 Prozent, gut 60 Prozent der Verurteilten hatten die deutsche Staatsangehörigkeit.

Pressemitteilung