Ratzeburg (dpa) - Katholiken aus ganz Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg treffen sich an diesem Sonntag (11. September) zur 64. Ansveruswallfahrt. Von der evangelischen Kirche St. Georg auf dem Berge in Ratzeburg wollen sie mit Erzbischof Stefan Heße zum rund fünf Kilometer entfernten Ansveruskreuz in Einhaus pilgern. Dort wurde vor 950 Jahren der Überlieferung nach der Benediktinermönch Ansverus von aufständischen Wenden gesteinigt. Zu der Wallfahrt, die in diesem Jahr unter dem Motto "Als Zeugnis für die Menschen" steht, erwartet das Erzbistum Hamburg bis zu 1000 Teilnehmer. Die Wallfahrt beginnt um 10.30 Uhr. An der Lübecker Propsteikirche Herz Jesu beginnt um 7.15 Uhr eine Fußwallfahrt und um 10.00 Uhr eine Fahrradwallfahrt nach Einhaus.