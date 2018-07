Hamburg (dpa/lno) - Das Landeskriminalamt hat einen 55-jährigen mutmaßlichen Trickdieb am Bahnhof in Hamburg-Altona festgenommen. Nach Polizeiangaben wird der 55-Jährige verdächtig, mehrere Diebstähle in Hamburg-Bahrenfeld und Blankenese begangen zu haben. Der am Montag gefasste Mann soll Ende August und Anfang September in drei Fällen bei älteren Frauen geklingelt und um Spenden für einen imaginären Zirkus gebeten haben. Zusätzlich fragte er nach einem Glas Wasser und nutzte dieses Ablenkungsmanöver, um den Frauen die Portemonnaies zu stehlen.

Das LKA konnte den Mann mithilfe von Presseveröffentlichungen und Videoaufzeichnungen aus einem Altenheim in Hamburg-Blankenese ermitteln. Der 55-Jährige musste sich bereits vergangene Woche beim Amtsgericht Blankenese wegen ähnlicher Delikte im Hamburger Westen verantworten.

Mitteilung der Polizei