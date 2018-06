Hamburg (dpa/lno) - In der Hamburger Leichtathletik will sich ab dem kommenden Jahr ein neuer Laufsport-Verein etablieren. Der Club hamburg running hat sich zum Ziel gesetzt, leistungsstarken Läufern und Läuferinnen ein professionelles Umfeld zu bieten, wie der 1. Vorsitzende Karsten Schölermann am Dienstag bei der Präsentation des Vereins sagte. Als Cheftrainer wurde Michael Barkowski verpflichtet. Erste Athleten will hamburg running in Kürze bekannt geben.

