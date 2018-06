Hamburg (dpa/lno) - Zwei Polizeibeamte sind bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Kleiner Grasbrook während eines Einsatzes leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr der Streifenwagen am Montagabend mit Blaulicht und Martinshorn und kollidierte mit einem links abbiegenden Auto. Der Streifenwagen wurde auf den Mittelstreifen geschleudert und stieß gegen ein Verkehrsschild. Auf der Gegenspur prallte er mit einem Sattelzug zusammen und kam zum Stehen. Die Polizeibeamten im Alter von 22 und 37 Jahren wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Mitteilung der Polizei