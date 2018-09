Hamburg (dpa/lno) - Eine 55-jährige Frau ist am Dienstagmorgen in Hamburg-Schnelsen mit einem Auto zusammengestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Eine 67-jährige Autofahrerin fuhr in eine Einmündung und erfasste dabei die Radfahrerin, wie die Polizei mitteilte. Die Frau stürzte, geriet mit dem Oberkörper unter das Auto und wurde noch ein Stück mitgeschleift. Passanten zogen die Frau hervor und leisteten Erste Hilfe. Die 55-Jährige wurde ins Krankenhaus gefahren. Über den Gesundheitszustand ist bislang nichts bekannt.

Am Montagmittag war eine 60-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Ottensen schwer verletzt worden. Eine 46-jährige Autofahrerin missachtete eine rote Ampel und stieß mit der Radfahrerin zusammen, die schwere Kopfverletzungen erlitt.

Mitteilung der Polizei (Unfall vom 06.09.)

Mitteilung der Polizei (Unfall vom 05.09.)