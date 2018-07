Hamburg (dpa) - Das Fischinformationszentrum (FIZ) stellt am heutigen Mittwoch in Hamburg seine Zahlen zum Fischkonsum in Deutschland vor. Neben einem Rückblick auf das Jahr 2015 will der FIZ-Vorsitzende Thomas Lauenroth dabei auch einen Ausblick auf das laufende Jahr geben. 2014 verzeichnete das Informationszentrum einen steigenden Konsum. Der Pro-Kopf-Verbrauch lag bei 14 Kilogramm nach 13,8 Kilogramm im Jahr 2013. Die Ausgaben der Verbraucher stiegen um 1,4 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. In seiner Prognose für 2015 ging das Fischinformationszentrum von einem stabilen Verbrauch aus. Angebote wie vorverpackter Fisch im Kühlregal und kleinere Verpackungen hätten dem Markt Impulse gegeben.