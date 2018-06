Hamburg (dpa/lno) - Die offizielle Trauerfeier für den ehemaligen Hamburger Bürgermeister Henning Voscherau (SPD) wird am Freitag live im NDR Fernsehen übertragen. Das teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Mittwoch mit. Die gemeinsam von der Stadt und der Familie ausgerichtete Feier soll um 11 Uhr im Thalia Theater beginnen. Voscherau war vor zwei Wochen im Alter von 75 Jahren an den Folgen eines Hirntumors gestorben. Der SPD-Politiker hatte von 1988 bis 1997 an der Spitze Hamburgs gestanden.

Für das Thalia Theater hatten sich Familie und Senat nach Angaben der Senatskanzlei entschieden, weil Voscherau dem Haus besonders eng verbunden gewesen war. Voscheraus Vater, der Schauspieler Carl Voscherau, gehörte zum Thalia-Ensemble. Die Moderation der NDR-Übertragung übernimmt Julia-Niharika Sen, Kommentator ist Rolf Seelmann-Eggebert.

NDR-Mitteilung