Hamburg (dpa) - Mit dem David-Bowie-Song "Space Oddity" hat es der kanadische Astronaut Chris Hadfield ins neue Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Der 57-Jährige sang den Hit 2013 an Bord der Internationalen Raumstation ISS und drehte dazu das erste Musikvideo im All. Es wurde bereits über 32 Millionen Mal geklickt. Die am Donnerstag im Hamburger Verlag Hoffmann und Campe erschienene Ausgabe des Guinness-Buchs legt den Schwerpunkt auf Spitzenleistungen im Weltraum.

Eher bodenständige Rekordversuche unternahmen am Erscheinungstag zwei Fußballvirtuosen am Millerntorstadion auf St. Pauli. Dem 33-jährigen Sinan Öztürk gelang es, den Ball 157-mal hintereinander mit der Ferse zu kicken. Sein Herausforderer John Farnworth (30) aus England fing dafür das Leder 36-mal innerhalb von einer Minute im Nacken auf. Öztürk, der den Ball auch für die Rekordzeit von 27,8 Sekunden auf der Stirn rotieren ließ, ist bereits im Guinness World Records Buch verzeichnet: Er hält den Titel für das längste Balancieren eines Fußballs auf dem Schienbein.

