Bad Nenndorf (dpa/lno) - In den Gewässern Hamburgs sind in den ersten acht Monaten dieses Jahres mindestens 16 Menschen ertrunken. Das sind doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mitteilte. Unter den Todesopfern waren demnach vier Flüchtlinge.

In Schleswig-Holstein gibt es ebenfalls einen deutlichen Anstieg. Nach DLRG-Angaben starben im nördlichsten Bundesland mindestens 20 Menschen. Das waren sieben mehr als im Vorjahr. Unter den Badetoten waren zwei Flüchtlinge.

Bundesweit sind in den ersten acht Monaten mindestens 425 Menschen ertrunken - 46 mehr als im Vorjahr. Nach DLRG-Angaben ist das der höchste Stand seit acht Jahren. Die meisten Menschen (349) ertranken in den meist unbewachten Binnengewässern. In den Sommermonaten Juni bis August sank die Zahl der Todesfälle durch Ertrinken im Vorjahresvergleich um 34 auf 220 Fälle.