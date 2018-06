Hamburg (dpa/lno) - Hamburg nimmt Abschied von Altbürgermeister Henning Voscherau. Im Thalia Theater hat die Trauerfeier für den am 24. August im Alter von 75 Jahren an den Folgen eines Hirntumors gestorbenen Sozialdemokraten begonnen. Als Redner sind SPD-Chef Sigmar Gabriel, Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und Voscheraus Bruder Eggert vorgesehen. Bei der Trauerfeier sind nur geladene Gäste dabei, darunter die Familie und zahlreiche politische Weggefährten. Nach der Veranstaltung wird der Wagen mit dem Sarg vom Theater am Rathaus vorbei zur letzten Ruhestätte fahren. Voscherau soll auf dem Friedhof Ohlsdorf im Kreise der Familie beigesetzt werden.