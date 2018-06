Hamburg (dpa/lno) - Freibad reserviert für Hunde: Bei sommerlichen Temperaturen hatten die Vierbeiner am zweiten Hundeschwimmtag im Hamburger Freibad Aschberg Glück. Das Schwimmbecken war am Samstag ausschließlich für Hunde geöffnet - und diese planschten ausgiebig im Wasser oder tollten über die Liegewiesen. Für Frauchen und Herrchen gab es Informations- und Verkaufsstände sowie Vorführungen zum Thema Erste Hilfe am Hund. Das Freibad Marienhöhe im Stadtteil Sülldorf hatte seinen Hundeschwimmtag am Sonntag auf dem Programm.

Die Aktionen laufen im Rahmen der Initiative #hundimfreibad. Diese versucht Freibäder zu bewegen, den letzten Tag ihrer Badesaison für Vierbeiner zu öffnen. "Kurz nachdem der letzte Gast das Becken verlassen und noch bevor die Anlage winterfest gemacht wird, bietet sich die perfekte Gelegenheit den Individuen Zugang zu gewähren, die während der Saison allenfalls Zaungäste sein dürfen", heißt es auf der Internetseite.

Mitteilung Bäderland

#hundimfreibad